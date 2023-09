Naples fait face à un casse-tête mercato à 172 M€

La suite après cette publicité

Pour le meilleur et pour le pire, Victor Osimhen et Naples se sont dits oui le 31 juillet 2020. Dragué pendant très longtemps par les Partenopei, l’attaquant avait réussi à divorcer avec Lille après de longues négociations. En Italie, le buteur a rapidement impressionné et enchaîné les buts. L’an dernier, il en a d’ailleurs marqué 31 en 39 apparitions toutes compétitions confondues (4 assists). Il avait été un élément important du onze de Luciano Spalletti, avec lequel il a remporté le titre en Serie A. Forcément, ses prestations et ses statistiques ont affolé les meilleurs clubs du Vieux continent.

Osimhen est en colère

Le PSG, où Luis Campos a poussé pour sa venue, pensait à lui pour mener son attaque. Même chose pour Manchester United, Chelsea ou le Bayern Munich. Puis, Al-Hilal est venu frapper à la porte des Italiens. Mais Aurelio De Laurentiis, réputé pour être très dur en affaires, a repoussé toutes les approches. En effet, le club où évolue Neymar avait offert 120 puis 140 millions d’euros pour le buteur de Naples. Un joueur qu’ADL a voulu conserver à tout prix. Une prolongation était même à l’étude. Mais les discussions n’ont pas permis d’avancer, malgré une dizaine de rencontres entre la direction et le clan Osimhen.

À lire

Naples : Victor Osimhen ignore ses coéquipiers

A présent, les deux camps risquent de discuter d’un départ. Cela n’a rien à voir avec son récent coup de gueule suite à son remplacement face à Bologne. Vexé et agacé, le joueur en a voulu à son coach. Mais l’agent du Nigérian a révélé que son poulain a présenté ses excuses à Rudi Garcia et ses coéquipiers après le match. Un incident qui est clos. Ce n’est pas le cas du conflit qui l’oppose à son club. Hier, une vidéo du pénalty manqué par Osimhen a été diffusée sur les réseaux sociaux du club avec une musique de fond moqueuse. Cela a fait dégoupiller le joueur et son entourage.

La suite après cette publicité

Naples se défend

Son agent a dégainé avec un message incendiaire, malgré la suppression de la fameuse vidéo. L’attaquant, lui, a arrêté de suivre Naples sur les réseaux sociaux et il a enlevé toutes les images de lui avec le maillot de l’écurie italienne. De plus, il envisage de poursuivre son club en justice. La Gazzetta dello Sport a précisé par la suite qu’un départ cet hiver ou l’été prochain est fortement possible. Il est même plus qu’envisageable puisque le torchon a clairement brûlé. D’ailleurs, plusieurs supporters napolitains estiment qu’il s’agit d’une stratégie de l’ancien lillois pour forcer son départ quoi qu’il arrive.

L’été dernier, il pensait déjà s’en aller a révélé le sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, à la Gazzetta. «Au début de l’été, Victor pensait quitter Naples.» Mais le non d’ADL au PSG et à Al-Hilal a mis un terme à ses espoirs. Cette fois-ci, le footballeur sous contrat jusqu’en 2025 pourrait vraiment partir si la situation ne s’arrange pas. Mais le joueur, qui a regretté le départ de Spalletti, connaît des difficultés avec son coach comme les supporters. Avec son club, c’est également tendu suite à cet incident, même si les dirigeants assurent qu’il n’y avait aucune volonté de blesser le joueur.

La suite après cette publicité

Un prix élevé

Mais le clan Osimhen n’y croit pas. Tout le monde est dans une impasse aujourd’hui. Mais il existe des solutions. La première est que le joueur se rabiboche avec son club. Comme expliqué précédemment, cela paraît compliqué. La GdS précise d’ailleurs que les négociations pour sa prolongation sont suspendues et qu’elles n’avançent plus. Le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2025. On ne l’imagine pas aller au bout de son bail, même si De Laurentiis serait capable de le retenir coûte que coûte même s’il ne jouait plus.

L’autre solution serait donc de s’en aller cet hiver ou l’été prochain. Naples pourrait récupérer de l’argent avec un joueur libre en 2025. Surtout que sa valeur va baisser puisqu’il ne lui restera plus beaucoup d’années à honorer. Selon le site spécialisé transfermarkt, la valeur marchande de l’attaquant est estimée actuellement à 120 millions d’euros. Mais le Daily Mail explique que le Napoli demandera bien plus. Le média anglais parle d’un prix fixé à environ 172 millions d’euros. Peu de clubs sont capables de mettre autant aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Il y a des portes de sorties

Intéressé cet été, le PSG a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Malgré un possible départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le club de la capitale a déjà ce qui lui faut. Même chose pour le Bayern Munich, qui a mis la main sur Harry Kane, et Manchester United, qui a recruté Rasmus Højlund. Chelsea, qui a l’habitude de faire des folies, pourrait être encore sur le coup. The Sun explique que les Blues ont des problèmes en attaque et veulent un n°9 cet hiver. La piste Osimhen devrait être relancée. Le média anglais ajoute que Newcastle, Liverpool, Arsenal et Tottenham peuvent entrer dans la danse pour faire un gros coup. Outre la Premier League, Osimhen pourrait rebondir en Espagne, où le Real Madrid n’a pas recruté de remplaçant à Karim Benzema.

Le nom du joueur de Naples a parfois été cité, sans que ça n’aille plus loin. D’autant que les Merengues semblent plus intéressés par Kylian Mbappé et Erling Haaland pour l’été 2024. Une porte peut en revanche s’ouvrir en Arabie saoudite, où Al-Hilal était intéressé. Offrir un gros salaire au joueur de 24 ans et signer un gros chèque à Naples ne sera pas un problème pour les écuries de SPL, bien qu’elles n’aiment pas payer de grosses indemnités de transfert. Le seul problème, c’est que de nombreuses formations ont atteint le quota maximum de joueurs étrangers. Il faudrait donc un départ pour faire de la place, sauf si tttle nombre d’étrangers par équipe est augmenté dans le règlement. Ce dont il était question. Des solutions existent donc pour Victor Osimhen en cas de départ. Encore faut-il que Naples accepte le divorce.