Manchester United révèle son maillot extérieur pour la saison 2021-2022

À quelques semaines de la reprise de la Premier League, Manchester United et son équipementier adidas dévoilent le nouveau maillot que porteront Jadon Sancho et ses partenaires à l’extérieur. Les Red Devils sont liés à adidas depuis le début de la saison 2015-2016 alors que Nike a eu la chance d’équiper des légendes comme Paul Scholes, Wayne Rooney ou Cristiano Ronaldo pendant 13 longues années. Si depuis son arrivée, la marque aux trois bandes s’est montrée respectueuse de l’ADN du club au niveau des maillots portés à Old Trafford, elle a laissé parler sa créativité sur les tuniques extérieur et third. Depuis son éclosion chez les professionnels, Marcus Rashford a donc porté des tuniques secondaires aux couleurs bien différentes au fil des saisons et à la rentrée, ce sera une nouvelle fois le cas. Mais cette fois, adidas s’est inspiré des années 1990.

Une maillot du passé remis au goût du jour

Après le noir, le marron ou encore le rose des dernières années, c’est cette fois un mélange de bleu et de blanc qui prend place sur la tunique que les hommes d’Ole Gunnar Solskjær arboreront lorsqu’ils se rendront sur les pelouses de Liverpool et des autres clubs de Premier League. En plus des nouvelles couleurs, c’est un nouveau design qui se présente avec un graphique géométrique assez original fait de zigzags sur l’ensemble du maillot.

Ce coloris blanc et bleu puise son inspiration dans les tuniques extérieur portées par les joueurs de Manchester United lors des saisons 1990-1991 et 1991-1992. Déjà à cette époque, adidas était le partenaire technique officiel du club fondé en en 1878. Depuis, le logo de l’équipementier allemand a changé, passant du trèfle aux trois bandes. Le logo diffère donc déjà de celui utilisé il y a une trentaine d'années mais ce n'est pas le seul changement.

Le col a totalement changé et s’est vu moderniser en devenant rond. Il n’est d’ailleurs plus bicolore mais uniquement blanc, comme le bout des manches et le short alors que celui de Ryan Giggs et ses coéquipiers était bleu entre 1990 et 1992. Les bandes adidas, le logo et le sponsor maillot demeurent tout de même rouges comme à l’époque alors que TeamViewer a remplacé Chevrolet sur le devant de la tunique.

Le nouveau maillot extérieur de Manchester United est d'ores et déjà disponible à la vente dans les boutiques du club.