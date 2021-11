Finlande - France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Pour la dernière sortie de l'année 2021, l'équipe de France est allée s'imposer en Finlande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (2-0). Interrogé après la rencontre, Didier Deschamps a livré ses premières impressions : «c'est bien même si évidemment, l'enjeu était plus important pour les Finlandais aujourd'hui. Mais c'était le dernier match (de l'année). Après, oui il y a des séries, j'espère qu'on fera tout pour les continuer. On clôture très bien l'année, ç'a été une année très positive pour l'équipe de France si j'enlève les 10 minutes qui nous ont été fatales cet été (face à la Suisse pendant l'Euro, NDLR). L'équipe de France a encore prouvé qu'elle était très compétitive.»

Dans à peu près un an, les champions du Monde en titre iront alors au Qatar pour le prochain Mondial. Une compétition très importante où les Bleus remettront leur titre en jeu. Mais pour le sélectionneur tricolore, il y a encore d'autres matches importants avant. «C'est dans un an, on aura des rendez-vous avant pour se préparer, et la nouvelle Nations League aussi. C'est loin, on verra. On aura huit matches avant, les derniers seront en septembre. A nous de maintenir ça avant cette échéance qui est importante», a enchaîné Didier Deschamps au micro de TF1. Rendez-vous désormais en mars pour la prochaine trêve internationale.