Qualifs Mondial 2022 : la France termine sur une victoire face à la Finlande grâce au duo Mbappé-Benzema

Cette rencontre n'avait pas forcément d'enjeu sportif d'un côté, puisque les Bleus étaient déjà assurés de terminer en tête de ce groupe C. Mais en face, les Finlandais avaient encore l'opportunité de jouer les barrages, eux qui n'ont jamais joué un Mondial. Les Finlandais ne dépendaient que d'eux-mêmes pour terminer devant l'Ukraine. Pour ce duel, Didier Deschamps faisait jouer quelques joueurs un peu moins habituels, à l'image du duo Digne-Dubois sur les côtés, de Zouma, de Tchouaméni ou de Moussa Diaby. Et les champions du monde ont joué le jeu à fond, repartant du nord de l'Europe avec une victoire 2-0. La partie démarrait sur une belle domination tricolore, avec une première belle occasion de Diaby (5e), alors que Griezmann ou Mbappé, avant la demi-heure de jeu, avaient également des situations. Peu à peu, les Nordiques commençaient tout de même à se procurer des opportunités, via la référence offensive Pukki, ou cette tête de Schüller (44e). Il fallait aussi noter la blessure de Dubois, sorti sur blessure à la 43e.

Un match bien différent de celui face au Kazakhstan donc, avec une vraie opposition, et un jeu tricolore bien moins fluide qu'au Parc des Princes. Peu à peu, les Bleus commençaient cependant à imposer leur jeu, avec un Benzema qui commençait à se montrer de plus en plus. Et c'est le Madrilène qui allait ouvrir le score à la 66e minute de jeu. Le joueur du Real Madrid a combiné avec Mbappé, qui lui a remis le cuir d'une belle talonnade. KB9 a ensuite frappé, et le ballon a terminé au fond des filets, avec un peu de réussite puisqu'il a été contré par un défenseur (0-1, 66e). Le Parisien allait lui aussi s'offrir une réalisation. Servi par Digne, le Bondynois sprintait et enroulait parfaitement le ballon face à un Hrádecký impuissant (0-2, 76e). Les Bleus ont donc répondu présent et fait honneur à leur statut de champion du monde, même si ce match n'avait pas spécialement d'importance pour eux, terminant au passage cette phase de qualification sans la moindre défaite. La Finlande elle termine derrière l'Ukraine et n'ira donc pas en barrages.

