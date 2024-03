Claudio Marchisio est triste pour Paul Pogba

Retraité des terrains depuis 2019, Claudio Marchisio a laissé derrière lui une carrière riche entre l’Italie, la Juventus Turin, Empoli et le Zenith Saint-Pétersbourg. Depuis, le milieu de terrain aux 55 sélections avec la Squadra Azzurra n’hésite pas à réagir sur l’actualité du football italien. Dans un entretien accordé à AS, l’ancien joueur de 38 ans est revenu sur l’affaire de dopage autour de Paul Pogba, son ancien coéquipier à la Juve.

Et forcément, Marchisio est touché par la suspension de quatre ans du milieu français : «ce qu’il vit me fait très mal, entre les problèmes physiques et personnels et l’affaire du dopage. Il était l’un des coéquipiers qui m’impressionnait le plus sur le terrain, les blessures ne lui ont pas permis d’avoir la carrière qu’il méritait, il aurait pu viser le Ballon d’Or. Je pense que c’était une erreur de retourner à United, cela n’a pas aidé son développement.»