Ligue 1 : jauge fixée à 5000 spectateurs pour OL-PSG

C'est le choc de cette 20e journée de Ligue 1. Dimanche soir à 20h45 (match à suivre en live commenté sur notre site), l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain, le leader du championnat. Comme attendu, il n'y aura que 5000 spectateurs maximum, prévient l'OL, regrettant au passage que le gouvernement n'ait pas adopté des jauges au prorata de la capacité d'accueil du Groupama Stadium. «En raison de la décision du gouvernement d’instaurer des jauges de 5 000 spectateurs dans les stades, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas accueillir l’ensemble de ses supporters lors du match contre le PSG, ce dimanche 9 janvier 2022 au Groupama Stadium.»

«Cette mesure suscite l’incompréhension de nombreux acteurs du monde sportif, alors qu’une très large part de la population est aujourd’hui triplement vaccinée et qu’il est possible de limiter la propagation du virus avec la distanciation et le port de masque. Le club qui s’est par ailleurs fortement mobilisé depuis le début de la pandémie en faveur de la vaccination, s’était engagé auprès des autorités à proposer d’ouvrir les 4 tribunes indépendamment pour y accueillir chacune 5 000 spectateurs, auxquels il aurait fourni des masques FFP2», informe le communiqué des Gones à deux jours de la rencontre.