L'attaque du FC Barcelone victime d'une véritable hécatombe

L'attaque du FC Barcelone sonne creux. Alors que le club catalan vient d'annoncer l'opération chirurgicale à venir de Martin Braithwaite (30 ans), 2 buts et une passe décisive en Liga cette saison, suite à une blessure au genou, Ronald Koeman compte sur les doigts d'une main ses solutions offensives pour le choc à venir en Ligue des Champions contre le Bayern Munich ce mardi et même les échéances à venir à court terme.

Le Néerlandais dispose de Memphis Depay (27 ans), certes en très grande forme depuis le début de l'exercice, et de son compatriote Luuk de Jong (31 ans), arrivé tardivement en provenance du Séville FC cet été, même si ce dernier semblait plutôt promis au rôle de joker de luxe cette saison. Pour le reste, le Batave n'a que très peu d'autres garanties.

Il y a bien le jeune Autrichien Yusuf Demir (18 ans), prometteur pour ses premiers pas en Catalogne, mais sans doute encore un peu tendre pour le très haut niveau. Et aussi Philippe Coutinho (29 ans), officiellement de retour d'une longue blessure, même si le Brésilien, absent pendant neuf longs mois, est très loin d'avoir le rythme nécessaire être immédiatement opérationnel. Et c'est à peu près tout.

L'ombre de Messi plane toujours un peu plus

Ansu Fati (19 ans), nouveau n° 10 du Barça, visiblement pour longtemps, est lui aussi revenu d'un long pépin physique, mais le staff technique des Culés n'entend prendre aucun risque avec lui pour le moment. Ousmane Dembélé (24 ans) et Sergio Agüero (32 ans), eux, sont toujours à l'infirmerie et, comme pour Braithwaite, leur absence va encore durer un bout de temps...

Lionel Messi (34 ans), parti pour retrouver Neymar et Angel Di Maria au Paris SG, et Antoine Griezmann (30 ans), de nouveau heureux à l'Atlético de Madrid, ne sont plus là, Konrad De la Fuente, recruté par l'Olympique de Marseille, non plus dans une moindre mesure évidemment. L'attaque du FC Barcelone, son point fort, se retrouve dépeuplée. On a connu mieux pour lancer sa campagne de Ligue des Champions et tenir le rythme du Real Madrid, de Valence et de l'Atlético de Madrid en Liga...