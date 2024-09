Enzo Zidane prend sa retraite !

C’est la fin, et c’est une information qui ne nous rajeunit pas… Enzo Zidane a ainsi décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur, comme l’indique le journal AS ce mardi. Du haut de ses 29 ans, le milieu de terrain français, qui était sans club depuis la fin de la saison 2022/2023 et un passage à Fuenlabrada en troisième division espagnole, a dit stop.

Une décision qui est loin d’être prise sur un coup de tête. Depuis sa fin d’aventure à Fuenlabrada, il envisageait déjà de mettre fin à sa carrière. Il avait d’ailleurs reçu plusieurs propositions pour jouer pour la saison 2023/2024, mais il ne voulait pas forcément continuer d’insister et accepter des offres qui ne le mèneraient nulle part. Sa décision a d’ailleurs été approuvée par le clan Zidane, qui l’a toujours soutenu et épaulé.

Une carrière mouvementée

Il souhaite désormais se concentrer sur sa famille, lui qui a trois enfants avec sa compagne, ainsi que sur ses investissements hors foot. Il souhaite aussi suivre les carrières de ses frères. Luca, le gardien, s’est ainsi engagé avec Granada (D2) l’été dernier, mais vient de se blesser. Theo a aussi rejoint l’Andalousie et la D2 espagnole, mais à Cordoba, alors que le plus jeune, Elyaz, a rejoint les équipes de jeunes du Betis l’hiver dernier.

Même s’il rêvait de s’imposer au Real Madrid, ce qui n’a pas été possible, il aura tout de même connu le monde pro, ce qui n’est pas à la portée de tous. Il aura même inscrit un but avec l’équipe première en Copa del Rey, le 30 novembre 2016. Il aura ensuite pas mal voyagé, signant à Alavés en 2017, puis, évoluant à Lausanne, au Rayo Majadahonda, au Desportivo Aves, à Almeria, à Rodez puis à Fuenlabrada, ne s’imposant jamais complètement au sein de ces formations. Il ne reste donc plus que 3 Zizous en activité !