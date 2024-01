CAN 2023 : l’Angola vient à bout de la Mauritanie et se qualifie pour les 1/8e

C’est une bien belle rencontre que nous ont offert la Mauritanie et l’Angola, peut-être la plus belle depuis le début de cette CAN. Dès les premiers instants, les deux équipes sont portées vers l’attaque. Gelson Dala, le numéro 10 de l’Angola, marque le premier but de la partie d’un geste acrobatique au second poteau (1-0, 30e). La Mauritanie réagit rapidement avant la mi-temps grâce à une merveille de but de Sidi Amar. Le joueur se fait plaisir avec des avant de décrocher une frappe puissante (1-1, 43e). Gelson Dala remet son équipe sur de bons rails (2-1, 50e), avant que Gilberto enfonce le clou quelques minutes plus tard (3-1, 54e). Sauf que les Mauritaniens ont continué à embêter la défense adverse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angola 4 2 1 1 1 0 4 3 4 Mauritanie 0 2 -2 0 0 2 2 4

Aboubakary Koita envoie un missile de loin qui relance totalement son équipe (3-2, 58e). Les Mauritaniens poussent et tombent souvent face à un très bon Neblu. En vain, le score en reste là (3-2). Avec cette victoire, l’Angola prend la tête de leur groupe. Mais surtout, les « Gazelles Noires » décrochent leur billet pour les 1/8e de finale de la compétition. Cette deuxième défaite pour les Mauritaniens les placent à la dernière place. Avec leur match de ce soir, l’équipe peut nourrir l’espoir. Leurs facultés offensives peuvent les mettre en confiance avant leur dernier match de groupe face à l’Algérie la semaine prochaine.