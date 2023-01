Nantes : Ludovic Blas scelle son mercato

Revenu à son meilleur niveau après son départ avorté au LOSC l’été dernier, Ludovic Blas (25 ans) est toujours très convoité cet hiver. Nice et l’OM notamment ont mis le joueur sur leur short list pour le mercato hivernal.

Pas de quoi ébranler l’ancien Guingampais, auteur de deux buts et de trois passes décisives en C3 en cinq matches disputés cette saison, qui entend bien terminer la saison avec les Canaris sauf incroyable offre arrivant sur le bureau de Waldemar Kita. Selon nos informations, le joueur veut disputer le barrage de Ligue Europa face à la Juventus et se laisser le choix de partir dans le club de son choix l’été prochain, lui qui sera alors à un an de la fin de son contrat sur le club des bords de l’Erdre.

