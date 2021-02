OM : le groupe pour le Classique contre le PSG sans Milik mais avec le jeune Dieng

Un peu plus de trois semaines après le Trophée des Champions (2-1 pour le club de la capitale), l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se retrouver dimanche soir à l'Orange Vélodrome, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Mais pour ce nouveau Classique un peu spécial pour les Phocéens après les incidents à la Commanderie et la mise à pied d'André Villas-Boas, l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet va devoir faire sans l'une des recrues hivernales.

Comme attendu, le Polonais Arkadiusz Milik, buteur mercredi à Lens lors de sa première titularisation avec l'OM, est absent à cause d'une blessure à la cuisse et est remplacé par le jeune Bamba Dieng, qui connaît sa première convocation avec le groupe pro. Jordan Amavi est lui encore sur la sellette alors que Valentin Rongier, incertain, est finalement là.

Le groupe de l'OM :