FC Barcelone : la sortie brutale de Xavi sur le mercato

Xavi fait la tournée des médias. En milieu de semaine, le technicien ibérique a accordé un entretien à TV3. L’occasion de mettre un petit coup de pression à Lionel Messi, qu’il veut faire revenir. Ce vendredi, l’ancien milieu de terrain a pris la parole dans les colonnes de Mundo Deportivo. Il a encore évoqué le dossier Messi. Il en a d’ailleurs profité pour lâcher une petite bombe puisqu’il a annoncé que l’Argentin va prendre sa décision finale la semaine prochaine.

Xavi pense que c’est cuit pour Bernardo Silva

Xavi a été tout aussi bavard au moment d’évoquer les autres cibles des Culés. Et il y en a pas mal. Concernant Bernado Silva, ciblé déjà l’été dernier et courtisé par le PSG, il a confié : «ce serait merveilleux, mais il faut être réaliste et ce sera très difficile. C’est un joueur de City.» En revanche, il aura peut-être plus de chances de convaincre Ilkay Gündogan, en fin de contrat avec les Skyblues le 30 juin prochain. Il s’est exprimé à son sujet ainsi que sur d’autres joueurs liés aux pensionnaires du Camp Nou.

«Beaucoup de noms sortent. Rubén Neves part, comme Cancelo part, comme Gündogan, Bernardo Silva ou Vitor Roque sont partis. Il y en a tellement qu’au final, répondre un par un n’a pas de sens. Le plan est fait, les joueurs que j’aimerais avoir ici sont connus par le secrétariat technique et la direction sportive, surtout Mateu (Alemany), qui va continuer avec nous. Jordi (Cruyff) le sait aussi et le président le sait. À partir de là, comme je l’ai dit l’autre jour en conférence de presse, il y aura le scénario A ou le scénario B. Nous dépendons tellement, tellement de la situation économique… Il faut que les gens comprennent, nous avons hérité d’une situation économique très grave. »

Le coach fait une belle déclaration à Kimmich

Il poursuit : «cette année nous sommes dans les mêmes conditions que l’année précédente ou c’est peut-être même pire. Nous ne pourrons peut-être pas signer ce que nous voulons, c’est la réalité. Les gens réclament la Liga, la Ligue des champions, mais nous ne sommes pas au même niveau que les autres clubs. Nous ne sommes pas au même niveau économique que City, le Bayern, Madrid ou la Juventus. Nous ne pouvons pas dire : nous l’aimons et nous le recrutons. Nous avons une situation de fair-play qui nous conditionne absolument. Mais nous ne sommes pas au même niveau que les autres clubs».

Malgré tout, le Barça va tenter sa chance sur plusieurs dossiers. Les Blaugranas pensent notamment à Joshua Kimmich. Et Xavi ne dirait pas non. «C’est un super joueur de haut niveau, qui comprend le jeu d’une manière fantastique. S’il y a une porte ouverte, il y aura une négociation avec le Bayern. Ce qui est clair, c’est qu’il nous faut un joueur de très haut niveau à ce poste, sinon ce sera très difficile de concourir l’année prochaine. Le club sait déjà que si je dois appeler quelqu’un ou voyager, je le fais.» Prêt à mouiller le maillot, Xavi veut du lourd cet été, dans la limite du raisonnable bien sûr.