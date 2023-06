Mercato : Lionel Messi va enfin annoncer son choix !

La suite après cette publicité

Christophe Galtier ne s’attendait certainement pas à ça. Hier, le technicien français a donné sa dernière conférence de presse d’avant-match de la saison 2022-23. Invité à s’exprimer au sujet de Lionel Messi (35 ans), le coach du Paris Saint-Germain a été très élogieux. « J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football. C’est un grand privilège. Samedi, c’est son dernier match au Parc des Princes. J’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons.» Mais les propos de Galtier n’ont pas été bien compris.

Plusieurs candidats à ses trousses

Les pensionnaires du Parc des Princes ont donc dû faire une mise au point pour préciser que l’ancien entraîneur du LOSC n’avait pas annoncé le départ de Messi. Toutefois, Le Parisien explique que le PSG n’a pas changé d’avis. La conférence de presse d’hier n’était juste pas le lieu ni le bon moment pour officialiser la fin de l’aventure de la Pulga. Mais l’Argentin partira bien libre le 30 juin prochain. Toutefois, on ne sait pas encore où il ira. L’Arabie saoudite et Al-Hilal lui offrent un pont d’or avec une proposition à 1,2 Md€ selon nos informations.

À lire

FC Barcelone : l’énorme coup de pression de Xavi à Leo Messi

L’Inter Miami est aussi toujours sur le coup. El Chiringuito assure d’ailleurs que la franchise de MLS lui offre un contrat de 3 ans avec un salaire de 40 M€ par an. Enfin, Lionel Messi, qui veut a priori rester en Europe et jouer la Champions League, pourrait faire le choix du coeur et revenir au FC Barcelone. Ce, même si certains de ses proches le poussent vers l’Arabie saoudite en lui rappelant le traitement infligé par les Culés au moment de son départ en 2021. Lionel Messi, qui sera libre à la fin du mois, va devoir trancher. Et on sait quand il va le faire.

La suite après cette publicité

Messi va enfin trancher

Interrogé par Mundo Deportivo, Xavi a fait une annonce sur le sujet. « Je ne pense pas que ça soit plus compliqué maintenant qu’il y a une semaine. Leo sait que les portes sont ouvertes ici. Je sais que cela nous aidera. Il faut le laisser un peu tranquille. Maintenant, la saison s’arrête là. Il a beaucoup de respect pour le PSG. Je n’ai aucun doute footballistiquement parlant. L’autre point concernant la question contractuelle, même si ce qu’ils me disent, c’est que tout est également sous contrôle. En principe, la semaine prochaine, il décidera ».

Lionel Messi va donc annoncer son choix final la semaine prochaine. Il ne fera pas durer ce feuilleton plus longtemps. D’ici là, le FC Barcelone saura si son plan de viabilité est validé par la Liga. Un point important aux yeux de Lionel Messi, qui voudrait récupérer le numéro 10 en cas de retour à Barcelone. Mais l’Arabie saoudite et l’Inter Miami espèrent que son choix sera différent. La fin de la saga Lionel Messi est donc imminente !