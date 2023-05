FC Barcelone : l’énorme coup de pression de Xavi à Leo Messi

La suite après cette publicité

Le monde entier a les yeux rivés sur Lionel Messi. Ce dernier va quitter le PSG après le dernier match samedi face à Clermont, après avoir remporté un second titre de champion de France. Reste à savoir ensuite où il rebondira. Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours, l’Arabie saoudite lui a fait une offre absolument énorme, difficile à refuser, à 1,2 milliard d’euros étalés sur deux ans, quand le FC Barcelone cherche désespérément la bonne formule pour le rapatrier.

L’Equipe indique ce matin qu’un départ à l’Inter Miami, qui prêterait l’Argentin au Barça est à l’étude. Une formule qui plairait à Xavi, dont le seul but est le retour de son ancien partenaire. «Cela dépend de lui, s’il veut venir au Barça, nous ferons tout pour qu’il vienne. Je pense que les conditions sont réunies, au niveau du football je pense que cela pourrait beaucoup nous aider, il n’y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a d’autres situations, personnelles et économiques», assure le coach dans un entretien à TV3.

Une manière d’infliger une grosse pression sur la Pulga, qui doit rendre sa décision dans les prochains jours, une fois la fin de son aventure du PSG actée. Et on peut dire que Xavi sait mettre les formes pour tenter d’influer sur le choix du plus grand joueur de l’histoire du Barça. «J’ai une relation amicale avec Leo, nous nous félicitons quand il joue. Il regarde toujours le Barça, et je regarde l’Argentine et le PSG. Il pourrait nous aider dans le jeu, je n’ai aucun doute, il a encore les crocs», insiste-t-il.

Il poursuit dans cette émission Gol a Gol dont il était l’invité hier soir. D’après lui, tous les supporters du Barça souhaitent son retour. «Au niveau institutionnel il n’y a aucun doute non plus et il nous aiderait même financièrement. Beaucoup de culés veulent qu’il revienne et scandent son nom, maintenant ça dépend de lui, je dirais que c’est à 99%.» Coéquipier pendant 10 ans, Xavi fait tout pour devenir le prochain coach de Leo Messi, quitte à lui mettre une certaine pression afin de revenir dans son club de (presque) toujours.