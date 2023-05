PSG : le FC Barcelone contre-attaque pour rapatrier Lionel Messi

La suite après cette publicité

L’avenir de Lionel Messi s’écrit toujours en pointillés à l’heure actuelle. Une chose est sûre, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’évoluera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Malgré ses statistiques impressionnantes, avec 21 réalisations et 20 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, la Pulga a vécu un exercice 2022-2023 compliqué dans la capitale française. Le Champion du monde 2022 a notamment été sifflé par le Parc des Princes à de nombreuses reprises.

Sur le départ donc, Lionel Messi a plusieurs pistes pour la suite de sa carrière. Même si l’attaquant argentin espère toujours revenir au FC Barcelone, le club d’Al-Hilal vient de lui proposer un pont d’or pour rejoindre l’Arabie Saoudite avec à la clé le plus gros contrat de l’histoire, comme nous vous le révélions ce lundi. La Pulga disposerait en effet d’un contrat d’1,2 milliard d’euros sur 2 ans, soit 600 millions d’euros par an ! Mais le club catalan n’a pas lâché l’affaire pour autant puisque les dirigeants ont viennent de contre-attaquer selon Jijantes.

Alors que la dernière révision du plan de viabilité a eu lieu avec LaLiga, 40 millions ont été oubliés d’après le média espagnol, qui affirme que cette nouvelle a rendu nerveux le clan Messi. Malgré cela, le FC Barcelone aurait transmis une nouvelle proposition informelle à son ancien joueur afin de revenir dans la course et rapatrier le génie argentin en Catalogne lors du prochain mercato estival.

Une réunion est d’ailleurs prévue demain ou après-demain entre le club catalan et LaLiga pour discuter à nouveau du plan de viabilité, selon les dernières indiscrétions de nos confrères espagnols. Malgré cela, les dirigeants du Barça ne sont pas encore totalement confiants quant à l’issue de ces tractations, tout comme le père de Lionel Messi. Le pont menant vers l’Arabie Saoudite semble plus solide que celui en direction de la Catalogne. La balle est dans les pieds de la Pulga et de son clan. Affaire à suivre…