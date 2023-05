L’Inter Miami et le FC Barcelone s’associent pour rapatrier Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi et le PSG, c’est une relation qui va prendre fin le 30 juin prochain. Samedi à l’occasion de la réception de Clermont et pour la remise du trophée Hexagoal, la Pulga jouera même son ultime match avec le club français, mettant fin à une histoire qui n’a jamais vraiment pris. Après il sera temps pour le champion du monde de réfléchir à son avenir. C’est déjà le cas mais c’est encore flou pour décider de quoi que ce soit.

L’Argentin aimerait revenir à Barcelone mais ce n’est pas aussi simple que cela. Même si Busquets et Alba s’en vont et libèrent de la place dans la masse salariale, ça ne suffit toujours pas. L’Arabie saoudite est aux aguets et exerce une pression dingue en offrant, comme nous vous le rapportions, un contrat de 2 ans rémunéré 1,2 milliard d’euros. Cette offre a d’ores et déjà été acceptée par le clan du joueur, notamment son père Jorge qui toucherait une commission absolument énorme.

Le Barça en passant par Miami ?

Mais l’option saoudienne ne fait pas l’unanimité du côté du joueur. Il envisage toujours un retour au Barça et d’après L’Equipe, un plan est élaboré en ce moment même. Il est même un peu loufoque mais a déjà été à l’étude l’an dernier. Il s’agirait de revenir chez les Blaugranas, via l’Inter Miami. En d’autres termes, la franchise américaine enrôlerait l’Argentin avant de le prêter pour une période déterminée au club catalan.

Le quotidien sportif évoque un prêt de 6 ou 18 mois, le temps pour la Pulga de pouvoir disputer une ou deux dernières Ligues des Champions, et surtout d’être toujours compétitif pour jouer la Copa America avec l’Albiceleste en 2024. C’est une manière de contourner certaines règles du fair-play financier de la Liga et pour l’Inter Miami de s’assurer la présence du joueur à moyen terme en MLS. Une option qui rendrait beaucoup de monde heureux.