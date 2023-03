La FIFA étudie une énorme révolution pour les matchs

C’est un sujet qui est sur la table depuis un moment déjà : les arbitres doivent-ils stopper le chrono à chaque arrêt de jeu ? Aujourd’hui, ce n’est pas le cas mais ça pourrait bien changer. On a constaté qu’en Europe, il y a de moins en moins de temps de jeu effectif pendant les rencontres, avec de nombreux championnats qui tournent en-dessous de l’heure de jeu ! Si certains championnats commencent parfois à rajouter du temps additionnel s’approchant des 10 minutes, comme en Liga, ce n’est pas suffisant.

Comme le révèle Marca, l’IFAB, l’organisme arbitral de la FIFA, va se réunir la semaine prochaine à Londres. Et le sujet du temps de jeu effectif va être débattu. L’idée de beaucoup, dont Gianni Infantino, est de stopper le chrono lorsque le jeu s’arrête, à partir de 2024. C’est à dire que l’arbitre stoppera sa montre dès que le ballon sortira, ou dès qu’il y aura une faute par exemple. Une mesure qui pourrait donc entrer en vigueur l’an prochain.

Un football à la NBA ?

Toujours selon le journal espagnol, il y aura déjà une nouveauté dans ce sens dès la saison prochaine. Les célébrations seront désormais inclues dans le temps additionnel, qui ne prenait jusqu’ici que les changements et les blessures en compte. Les portiers auront aussi l’interdiction de s’adresser ou de chambrer le tireur lors des séances de tirs au but, sous peine d’être sanctionnés.

Quoi qu’il en soit, la FIFA est clairement inquiète par le manque de rythme et de temps de jeu effectif dans beaucoup de matchs et veut agir. D’où ces potentiels arrêts du chrono, qui permettraient au moins d’avoir 90 minutes de jeu. Même si on peut imaginer qu’au total, un match s’approchera des 3 heures… La règle du hors-jeu pourrait être légèrement assouplie, en faveur des attaquants. Affaires à suivre, mais on risque bien d’assister à une véritable révolution dans le foot à partir de 2024…