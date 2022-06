LdN : l'Allemagne écrase l'Italie

L'Allemagne termine bien son mois de juin. En difficulté avec trois matches nuls concédés en autant de rencontres depuis le début de cette Ligue des Nations, la Mannschaft s'est enfin imposée à l'issue de cette quatrième journée, face à une Italie en grande difficulté. Hansi Flick choisissait de faire tourner son effectif, en alignant Gündoğan, Hofmann, Sané et Werner autour de Muller. Côté Italien, on retrouvait une attaque Gnonto-Raspadori-Politano. Et rapidement, les Allemands faisaient la différence grâce à un beau mouvement collectif, où Raum pouvait glisser à Kimmich, qui ouvrait le score (1-0, 10e). Complétement dominée, la Squadra Azzura parvenait à tenir... jusqu'à un penalty bêtement concédé par Bastoni et transformé par Gündoğan (2-0, 45e).

En seconde période, rien ne s'arrangeait. À la suite d'une grosse percée de Raum sur le côté gauche, Spinazzola dégageait directement sur Müller à l'entrée de la surface (3-0, 51e). Sans solution et abattu sur le terrain, les Italiens ne pouvaient que subir et concédaient un quatrième but. Sur une merveille de passe de Muller, Gnabry remisait intelligemment sur Werner (4-0, 68e)... avant que le buteur de Chelsea ne profite d'une relance catastrophique de Donnarumma pour s'offrir un doublé (5-0, 69e). L'Italie ne pouvait que sauver l'honneur grâce au premier but de Gnonto (5-1, 78e), puis Bastoni (5-2, 90e+4). Une très lourde victoire de l'Allemagne, qui reste deuxième de son groupe en raison de la victoire spectaculaire hongroise contre l'Angleterre (4-0). L'Italie, troisième du groupe, évite le pire avant les rencontres de septembre.