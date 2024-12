Nico Williams n’oublie pas le FC Barcelone

Nico Williams veut plus que jamais rejoindre le FC Barcelone. Après l’échec de son transfert en Catalogne l’été dernier, notamment à cause des problèmes économiques des Blaugranas, les hommes d’Hansi Flick ont réalisé un début de saison exceptionnel. De son côté, Williams patine un peu du côté de Bilbao et d’après Sport, l’international espagnol (23 sélections, 4 buts), quelque peu réticent lors du dernier mercato estival, serait désormais extrêmement emballé à l’idée de potentiellement rejoindre le FC Barcelone.

Avec l’arrivée de son compère de l’Euro 2024, Dani Olmo, et l’émergence absolue de Lamine Yamal, l’ailier basque voit le Barça rayonner en ce début de saison alors que des doutes étaient émis quant au niveau réel de ce Barça l’été dernier. Cependant les positions se sont inversées, avec les derniers mois plus délicat pour Nico Williams et l’explosion de Raphinha, la direction sportive catalane ne serait plus aussi obnubilée par la signature du joueur de l’Athletic Club. Pour l’ailier de 22 ans, le train est peut-être déjà passé…