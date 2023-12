JT Foot Mercato : les dossiers brûlants du mercato hivernal au PSG

Le plan hivernal du PSG

À quelques jours du mercato hivernal, la direction du Paris Saint-Germain est dans les starting-blocks. Comme on vous l’a annoncé, le club parisien prépare l’arrivée des deux cracks brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ce seront les deux uniques renforts de cet hiver, sauf opportunités sur le marché, départs ou blessures dans l’effectif. Et justement en parlant d’opportunité, le journal Olé annonce que le PSG aurait jeté son dévolu sur Allen Obando. Le club français serait disposé à mettre 6 M€ sur la table pour s’attacher les services du joueur de 17 ans. Au niveau des départs, le PSG espère parvenir à refourguer 2 gros indésirables. Il s’agit d’Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Une mission qui s’annonce compliquée aux vues des salaires XXL de deux joueurs qui ne jouent pas. En plus de ça, le PSG va devoir gérer un autre gros casse-tête. Selon nos informations, la direction de l’AS Roma est prête à appeler le Paris Saint-Germain pour rompre le prêt de Renato Sanches dès cet hiver. Paris n’est pas contre, à condition que son agent, Jorge Mendes, lui trouve une autre porte de sortie avant. Autre joueur lié à des rumeurs de départ, Nordi Mukiele. D’après les informations de Sky Sport Italia, l’AC Milan s’est renseigné auprès du club parisien pour un prêt. Enfin pour être bien complet sur l’actu du PSG il y a quand même une bonne nouvelle, c’est le retour de Nuno Mendes qui se précise.

Les exclus FM

Si Guillermo Maripán s’est rapidement imposé comme un cadre de Monaco depuis son arrivée en 2019, son corps lui a trop souvent fait défaut. Désireux de renouveler sa défense avec l’arrivée de Lilian Brassier par exemple, le club monégasque ne serait ainsi pas contre un départ de Maripán. Le Stade Rennais a clairement montré son intérêt pour l’expérimenté défenseur chilien qui, de son côté, n’a pas du tout envie de quitter le Rocher. Puis l’été dernier, nous vous révélions que le solide défenseur de Montpellier Redouane Halhal allait quitter le sud de la France. Libre depuis cet été, le joueur de 20 ans a signé un contrat d’un an et demi en faveur de l’Atlético de Madrid. Une prolongation d’un an existe en fonction des matches joués en pro. Il rejoindra d’abord la réserve.

Les officiels du jour

Parfait Mandanda débarque au Stade Malherbe de Caen. Le frère de Steve Mandanda, qui était libre depuis juillet 2022 et une pige à Mouscron, a signé un bail jusqu’en juin 2025. Il retourne dans un club où il a été formé entre 2002 et 2007. Du côté de la lanterne rouge de Ligue 2, Valenciennes, le club nordiste va devoir batailler fort en cette seconde partie de saison. La volonté du VAFC est de miser sur la continuité et le coach Ahmed Kantari vient d’être conforté dans ses fonctions. Enfin, ne disputant que 13 matches avec Ipswich Town cette saison sans marquer, l’attaquant Dane Scarlett est rappelé de son prêt par Tottenham. Il a de fortes chances d’être prêté à une autre formation.