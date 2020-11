Qualification Euro U21 : la France fait tomber la Suisse et s'adjuge la première place de son groupe !

Un parcours quasiment sans faute. Lancée dans sa campagne de qualification à l'Euro U21 2021, l'équipe de France Espoirs avait gagné presque tous ses matches (8 victoires en 9 rencontres). Seule ombre au tableau : sa défaite 3-1 face à la Suisse le 19 novembre 2019. Un an plus tard pratiquement, la France et la Suisse (invaincue), toutes deux qualifiées pour la phase finale du championnat d'Europe U21 (du 24 au 31 mars puis du 31 mai au 6 juin 2021, en Hongrie et Slovénie), se retrouvaient à Caen et bataillaient pour la première place du groupe 2. Pour cette rencontre cruciale, Sylvain Ripoll, dont l'équipe devait s'imposer 2-0, 3-1 ou pas trois buts d'écart; optait pour un 4-3-3 avec Odsonne Edouard en pointe. Dès le coup d'envoi, les deux formations voulaient prendre le dessus.

La suite après cette publicité

Mais après un tir sans danger de Zeqiri (1e), les Bleuets prenaient l'ascendant avec Gouiri, dont la frappe au premier poteau était repoussée par Anthony Racioppi (4e). Les Tricolores mettaient de la pression et de l'intensité, notamment dans l'entrejeu avec Kamara et Guendouzi, très en jambes. Malgré des tentatives de JRA et Gouiri, les Bleuets ne trouvaient pas la faille. Et après une frappe repoussée sur sa ligne par Zesiger (16e), Odsonne Edouard ne lâchait pas et revenait à la charge à la 18e. Et cette fois, ça payait ! Suite à une contre-attaque lancée par Guendouzi puis JRA, Edouard ouvrait le score d'un piqué du droit (1-0, 18e). Puis, le joueur du Celtic doublait la mise. Servi idéalement dans la profondeur par Kamara, Edouard profitait d'une erreur de Zesiger pour ajuster Racioppi (2-0, 23e).

L'infernal Edouard porte les Bleuets

Ce dernier n'était pas loin du triplé. Après un bon travail, Gouiri, qui éliminait facilement ses adversaires à gauche, trouvait Edouard en retrait. Mais l'attaquant frappait sur le poteau. Le ballon revenait sur Gouiri qui tentait sa chance. Toutefois, Racioppi réussissait à se dégager en catastrophe (27e). Intenables devant, agressifs dans l'entrejeu et solides derrière, les Bleuets dominaient dans tous les compartiments. Le tout en proposant du jeu. Alors qu'ils étaient inexistants, les Suisses réagissaient avec Zeqiri (34e, tir contré), qui pensait obtenir un pénalty après avoir été bousculé dans la surface (39e). Mais ce n'était pas suffisant pour faire douter les Bleuets, en confiance et devant à la pause (2-0). Au retour des vestiaires, les Espoirs repartaient sur le même rythme.

Sur un coup franc, Faivre trouvait Reine-Adelaïde, qui reprenait du droit. Mais son tir passait tout près du cadre (49e). Dans la foulée, les Suisses obtenaient leur première vraie occasion avec Imeri, entré en jeu. Mais Lafont était vigilant (50e). Les hommes de Ripoll déroulaient et continuaient à provoquer avec Kamara et JRA. Toutefois, à la 59e, Dagba écopait d'un deuxième carton jaune et était expulsé. Les Tricolores allaient terminer la rencontre à dix. Dans la foulée, Zeqiri tentait de tromper Lafont, solide (59e, 74e). Si les Bleuets dominaient, les Helvètes réduisaient le score grâce à Imeri (2-1, 89e). Mais après un ballon récupéré par Guendouzi, Kolo Muani marquait sur contre (3-1, 90e+1). Un but qui valait cher puisqu'il offrait la première place du groupe 2 aux Espoirs, en plus de la victoire. Une très belle opération !