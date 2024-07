Un ancien international belge est dégoûté de voir les Bleus en demies

Le style de jeu des Bleus fait face à son lot de critiques depuis le début de l’Euro. Les hommes de Didier Deschamps vont disputer une demi-finale de l’Euro en n’ayant mis aucun but dans le jeu depuis le début de la compétition. Une hérésie pour Kevin Mirallas. «Mon flop, c’est la France. Même s’ils sont qualifiés, ils ne produisent rien. Défensivement, ils sont très costauds, mais offensivement, il n’y a rien qui se passe. C’est une équipe qui est en demi-finale, mais qui produit beaucoup moins. J’aurais préféré voir la Turquie ou la Suisse en demi-finales plutôt que la France», a déclaré l’ancien joueur d’Everton pour RTL.

La suite après cette publicité

Pas de chance pour la France, l’équipe favorite de l’ancien Diable Rouge depuis le début du tournoi, est son prochain adversaire en demi-finale.«Mon top c’est l’Espagne. Je trouve que c’est l’équipe qui produit le plus beau jeu et qui montre le plus d’envie depuis le début de la compétition.» Pratiquer un beau football sera-t-il suffisant pour vaincre ces Bleus et se qualifier en finale de l’Euro, réponse mardi à partir de 21 heures.