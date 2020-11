Le retour en grâce de l'infatigable Ola Toivonen

La suite après cette publicité

L'autre géant suédois. Ola Toivonen a de nombreux points communs avec Zlatan Ibrahimovic. Comme lui, il est passé par le célèbre Malmö FF où il a pu se révéler réellement au plus haut niveau. Comme Ibra, qui a défendu les couleurs du Paris Saint-Germain, il a également évolué dans l'Hexagone. Entre 2014 et 2015, il a joué durant un an et demi au Stade Rennais. Après un prêt à Sunderland, il a ensuite filé du côté du Toulouse FC en 2016. Un club qu'il a quitté un an avant la fin de son contrat, en 2018, pour rejoindre le Melbourne FC.

Mais après 48 rencontres et 29 buts inscrits en Australie, le natif de Degerfors a décidé de changer d'air. Libre de tout contrat, il a décidé de rentrer au pays le 8 juin dernier afin de rejoindre Malmö jusqu'en 2022, histoire de boucler la boucle. A 34 ans, Toivonen (64 sélections, 15 buts) comptait bien aider son club à revenir sur le devant de la scène. Individuellement, il espérait aussi enfin remporter son premier titre en Suède. Deux missions qu'il a réussi à mener à bien. Car comme Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant trentenaire enchaîne les buts ces dernières semaines.

Des buts et un titre de champion avec Malmö, Toivonen sévit toujours

En effet, le footballeur qui culmine à 1m92 est précieux pour Malmö. Depuis son arrivée, il a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues avec la formation scandinave. Au total, il a trouvé le chemin des filets à dix reprises toutes compétitions confondues. En effet, il a marqué un but en deux apparitions en coupe de Suède, une en deux rencontres d'Europa League et huit en dix-huit matches de championnat (Allsvenskan). Il reste d'ailleurs sur six buts inscrits lors des six dernières journées (il a marqué à tous les matches sauf contre Helsingborg, ndlr). Le dernier, c'était dimanche lors du succès 4 à 0 face Sirius. A ces brillantes statistiques, il faut aussi ajouter six passes décisives, toutes réalisées en championnat.

Un élément précieux dans la course au titre. Car depuis ce week-end, Malmö est officiellement champion de Suède. Ce, trois journées avant la fin de l'Allsvenskan. En effet, l'écurie fondée en 1910 possède 56 points, soit dix de plus qu'Elfsborg (2e, 46 points). Un nouveau sacre national pour Malmö, qui n'avait plus remporté ce trophée depuis 2017. Un premier titre sur la scène suédoise pour Ola Toivonen, après 16 ans de carrière et 5 pays où il s'est exprimé. «Ce titre, ça veut dire beaucoup bien sûr», a lâché l'attaquant né en 86. Heureux à Malmö, le Suédois sévit encore. C'est ce qu'on appelle un retour gagnant !