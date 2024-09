Luis de la Fuente dévoile ses favoris pour le Ballon d’Or

De passage en conférence de presse mercredi, Luis de la Fuente a donné son point de vue sur le Ballon d’or 2024. Le sélectionneur de l’Espagne, vainqueur du dernier Euro, a indiqué que Dani Carvajal et Rodri devraient être candidats pour l’obtention de ce trophée. « Je ne sais pas s’il y en a trois ou deux, mais dans mon esprit, Carvajal et Rodrigo devraient être deux des candidats pour tout, pour leur parcours, pour leur carrière, pour leur situation actuelle et pour ce qu’ils ont accompli la saison dernière, c’est clair pour moi », a-t-il indiqué à Marca.

Plus tard dans la même journée, France Football a dévoilé les 30 nominés pour ce 68e Ballon d’or. Le latéral droit du Real Madrid et le milieu de terrain de Manchester City figurent dans cette liste, tout comme Dani Olmo, Lamine Yamal et Nico Williams. L’Espagne a donc cinq représentants dans ce tableau final.