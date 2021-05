Mino Raiola voit Mbappé et Haaland jouer sous le même maillot

Les stars Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans) vont très certainement agiter le prochain mercato. Les deux joueurs sont annoncés sur le départ. Reste à savoir qui pourrait être capable dans ce contexte (crise sanitaire) de dépenser les sommes demandées pour le Norvégien ou le Français.

Le Real Madrid semble être déterminé à frapper un grand coup cet été. Et si certains pensent que les Merengues ne pourront pas récupérer les deux stars, le puissant agent Mino Raiola n’est pas de cet avis. « L’avenir d’un footballeur ne dépend jamais d’un autre footballeur. Cela dépend de lui-même. Il faut savoir que Messi et Neymar peuvent coexister dans les grands clubs, ou Ronaldinho avec d’autres grands. Haaland peut-il être avec ou sans Mbappé… Les grands joueurs sont toujours ensemble », a-t-il expliqué dans un entretien pour AS.