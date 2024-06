Angleterre : Phil Foden est de retour en Allemagne

Parti précipitamment du stade après le match nul mardi de l’Angleterre contre la Slovénie, Phil Foden avait pris l’avion pour retourner dans son pays en raison d’une « affaire familiale urgente ». Le joueur de Manchester City a vite rejoint sa famille pour être au chevet de sa petite amie. À 24 ans, Phil Foden est devenu papa pour la troisième fois. La famille s’est agrandie avec un petit garçon. Le couple n’aura toutefois pas le temps de profiter de l’heureuse nouvelle puisque le joueur des Three Lions est déjà de retour en Allemagne.

Le milieu offensif est arrivé hier afin de rejoindre le camp de base de l’Angleterre. Arrivés premiers de leur groupe, malgré des matchs très moyens, les Three Lions devront éliminer la Slovaquie en huitième de finale s’ils veulent entrevoir la suite. Les Anglais sont dans la partie de tableau la plus accessible, sans l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal et la France.