Inter : Robin Gosens rêve de jouer pour Schalke 04

Interviewé par DAZN, le milieu de terrain de l’Inter Milan Robin Gosens a expliqué qu’il souhaitait un jour porter le maillot de Schalke 04. L’allemand de 27 ans qui est prêté depuis janvier avec option d’achat obligatoire à l’Inter par l’Atalanta, est engagé avec le club milanais jusqu’en juin 2026. Le joueur de la Mannschaft aimerait terminer sa carrière dans la club de la Ruhr dont il est fan.

La suite après cette publicité

« J'espère que dans cinq ou six ans, je ne sais pas exactement quand ma carrière se terminera, on regardera des photos ou des vidéos où je suis en Königsblauen (surnom de Schalke). Alors j'aurais une carrière parfaite », a expliqué Gosens. Cette saison le milieu allemand a disputé 16 matches, inscrit trois buts et délivré deux passes décisives.