L'OL s'attaque à Andreas Pereira

L'Olympique Lyonnais a déjà lancé son mercato ! Hier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé l'arrivée pour au moins trois mois de Tetê. Mais lors de sa présentation à la presse, le Brésilien du Shakhtar a avoué qu'il souhaitait rester à long terme entre Rhône et Saône. Une envie que partage aussi le club français comme l'a expliqué Vincent Ponsot, le directeur du football.

Un joli renfort donc pour les Lyonnais, qui planchent déjà sur d'autres arrivées. Et c'est à nouveau un joueur brésilien qui a tapé dans l'oeil de l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas. En effet, Globo Esporte révèle ce vendredi que l'OL est très intéressé par Andrea Pereira. Le joueur de 26 ans est bien connu en Europe puisqu'il a évolué au PSV Eindhoven avant de rejoindre Manchester United en 2011.

Là-bas, il a fait ses débuts professionnels en 2014 (4 buts en 75 apparitions toutes compétitions confondues) avant d'être prêté successivement à Grenade (2016-17), Valence (2017-18), la Lazio Rome (2020-21) et enfin Flamengo (depuis 2021). Un club où il est prêté avec option d'achat. Celle-ci lui permettrait d'obtenir 75% des droits du joueur pour un montant d'un peu plus de 10 millions d'euros. Et d'après GE, l'écurie brésilienne est bien décidée à lever cette option.

Si Andreas Pereira ne serait pas contre poursuivre l'aventure à Flamengo qui lui offre un bail de 5 ans, il n'exclut pas un départ. En effet, le footballeur de 26 ans sous contrat jusqu'en 2023 à MU joue un peu moins et n'est pas très à l'aise avec les choix de son entraîneur cette saison. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 24 matches toutes compétitions confondues (22 titularisations), le natif de Duffel (il est né en Belgique, ndlr) va écouter les propositions venant d'Europe.

Ainsi, l'OL a toutes ses chances. Son ancien club, le PSV Eindhoven, est aussi sur le coup. Globo Esporte précise que les deux écuries européennes se sont renseignées sur la situation du milieu et l'avancée des négociations entre Flamengo et Manchester United. L'OL comme le PSV auraient également précisé qu'ils étaient en mesure de s'aligner sur le prix que doit payer le club brésilien et que le salaire du joueur ne serait pas un problème. Malgré le départ de Juninho, la filière brésilienne pourrait donc encore fonctionner cet été à Lyon.