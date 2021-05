LdC, PSG : Ander Herrera pense que Paris a mieux joué que Manchester City

Paris est tombé, encore. Battu 2-1 au Parc des Princes il y a une semaine, le Paris Saint-Germain s'est incliné aussi à l'Etihad Stadium en demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City (2-0). Deux fois Riyad Mahrez a frappé (11e, 63e) et Ángel Di María s'est fait exclure dans la foulée (69e). Autant dire que la fin de match a été sans grands espoirs pour Paris. Tout le contraire du reste de la partie, selon Ander Herrera. Le natif de Bilbao a donné son analyse du match au micro de RMC Sport, au coup de sifflet final : « je pense qu’on a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a tout essayé, on a bien joué avec le ballon, on a attaqué, on a créé des problèmes à une équipe qui joue très bien, donc je pense que l’on peut partir d’ici la tête haute. On est tristes, bien sûr. Mais ce n’est pas facile d’être finaliste la saison dernière et dans les quatre meilleurs cette saison. »

Relancé ensuite sur ce qui aurait pu être mieux fait ou ce qui pourrait changé dans le futur, l'Espagnol est resté ferme sur ses positions : « on doit pas changer ce que l’on a fait aujourd’hui. On a créé des occasions, beaucoup de centres dans la première mi-temps et beaucoup de ballons entre les lignes, on a créé des problèmes, on a tout fait, mais c’est sûr qu’il y a toujours des choses à améliorer. » Forcément touché par l'élimination, le milieu s'est finalement penché sur la suite de la saison avec une Ligue 1 extrêmement indécise et une demi-finale de Coupe de France face à Montpellier qui se profile : « on a encore deux titres pour lesquels on doit lutter. On va tout essayer. On doit gagner tous les matches. Ce sont des finales. »