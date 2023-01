Le Portugal a trouvé son nouveau sélectionneur

La suite après cette publicité

Les prétendants pour succéder à Fernando Santos à la tête du Portugal étaient nombreux. Éliminée en quarts de finale du Mondial 2022, face au Maroc (0-1), la fédération avait décidé de se séparer de Fernando Santos, arrivé à la surprise générale sur le banc de la Seleção en septembre 2014, pour succéder à Paulo Bento. Il avait permis au pays de remporter son premier titre de champion d’Europe en 2016, en plus de soulever la Ligue des Nations en 2019.

«La Fédération portugaise de football et Fernando Santos ont convenu de mettre fin au voyage très réussi qui a débuté en septembre 2014. Après l’une des meilleures participations jamais réalisées par l’équipe nationale dans les phases finales de Coupe du Monde, au Qatar, la FPF et Fernando Santos comprennent que c’est le bon moment pour entamer un nouveau cycle. (…) Le conseil d’administration de la FPF va maintenant entamer le processus de sélection du prochain entraîneur national», précisait le communiqué de la sélection portugaise pour officialiser la nouvelle.

Une nouvelle génération dorée à prendre en main

Plusieurs noms avaient alors émergé pour reprendre ce poste, mais la presse portugaise n’avait qu’un seul nom en bouche : José Mourinho. Des montages financiers et contractuels avaient alors été imaginés pour permettre au coach de l’AS Roma de prendre les rênes de la sélection lusitanienne. Mais dans son édition du jour, The Athletic informe que Roberto Martinez a finalement conclu un accord verbal pour devenir le nouveau sélectionneur. La nomination de l’Espagnol de 49 ans devrait être finalisée d’ici à la fin de la semaine prochaine.

Déjà annoncé comme potentiel successeur, Roberto Martinez, qui avait quitté son poste de sélectionneur des Diables Rouges après l’élimination en phase de groupes, derrière le Maroc et la Croatie, pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, va donc retrouver une sélection. Le Portugal débutera alors sa nouvelle ère lors des matchs de qualification à l’Euro 2024, contre le Liechtenstein (23 mars) et au Luxembourg (26 mars). Et Martinez, sauf retournement de situation, aura déjà un dilemme au moment de sa première liste : faire avec ou sans Cristiano Ronaldo.