Le Portugal a un plan inédit pour faire venir José Mourinho

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 du Portugal s’est terminée bien trop prématurément face au Maroc, au stade de quarts de finale (0-1). Une élimination qui a conduit au remerciement de Fernando Santos, en place depuis 2014. « La Fédération portugaise de football et Fernando Santos ont convenu de mettre fin au voyage très réussi qui a débuté en septembre 2014 (…) La FPF et Fernando Santos comprennent que c’est le bon moment pour entamer un nouveau cycle », précisait le communiqué de la sélection portugaise pour officialiser la nouvelle.

Et depuis, le Portugal a les yeux rivés sur José Mourinho, espéré à la tête de la sélection portugaise, pour prendre le relai. À bientôt 60 ans, celui qu’on surnomme le "Special One" est toujours en poste jusqu’en 2024 à l’AS Roma. Mais selon plusieurs médias locaux, José Mourinho n’était pas rentré en Italie avec la délégation de son club après le match amical contre Waalwijk (3-0), lors du stage de préparation à Albufeira, au Portugal.

À lire

L'hécatombe chez les Bleus effraie la presse mondiale, José Mourinho recale le Portugal

José Mourinho "prêté" au Portugal ?

Selon L’Équipe, il pourrait s’entretenir avec Fernando Gomes - avec qui il tient des relations de confiance depuis qu’ils ont travaillé ensemble à Porto entre 2002 et 2004 - pendant les fêtes de fin d’année. Le président de la Fédération portugaise (FPF) aimerait reconstruire "l’après-Ronaldo" avec l’ex-entraîneur du Real Madrid aux commandes. Déjà sollicité par le passé, il n’avait pas répondu favorablement à la Seleção, mais son envie de revenir au premier plan après une période compliquée à l’AS Roma et la nouvelle génération dorée du Portugal pourrait changer la donne.

La suite après cette publicité

Mais son contrat d’encore un an et demi avec le club romain n’arrange pas les choses. En ce sens, la "fédé" portugaise voudrait s’offrir José Mourinho sous la forme d’un prêt pour les deux rencontres de mars (réception du Liechtenstein le 23 mars et déplacement au Luxembourg le 26, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024), avant de tenter de racheter la dernière année de contrat du manager de 59 ans. Reste à savoir quelle sera la réponse de l’AS Roma dans ce dossier, même si Mourinho n’a jamais caché qu’il souhaitait un jour prendre les rênes de la sélection de son pays avant sa retraite.