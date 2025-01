PSG - Monaco : les compositions probables

Après s’être qualifié aux tirs au but face au RC Lens en 32èmes de finale de la Coupe de France à Bollaert, le Paris Saint-Germain lance son année 2025 par un choc. À Doha, le club de la capitale s’apprête à défier l’AS Monaco, ce dimanche à 17h30 (heure française), dans le cadre du Trophée des champions. Avec un groupe au complet malgré les rumeurs de départ de certains joueurs (Kolo Muani, Skriniar), les champions de France en titre auront ainsi à cœur de l’emporter pour s’offrir un nouveau trophée. Une ambition similaire à celle affichée par Adi Hütter.

«C’est une finale. Contre le leader de Ligue 1, donc on a forcément hâte de la jouer. La préparation a été normale. On sait ce qu’on a à faire», avait notamment assuré le technicien monégasque, tout juste prolongé jusqu’en juin 2027, en conférence de presse. Pour ce rendez-vous, l’Autrichien devra toutefois faire sans Mawissa, Balogun, Diop et Diatta, tous blessés et indisponibles. Dès lors, l’ASM devrait se présenter en 4-2-3-1.

Monaco avec Majecki et Ben Seghir, le PSG avec Barcola et Donnarumma

Dans les cages, Majecki est pressenti pour débuter. Tout comme le quatuor défensif asémiste composé de Vanderson, Kehrer, Salisu et Caio Henrique. Dans l’entrejeu, Camara devrait lui être associé à Zakaria alors que Ben Seghir, Golovin et Akliouche accompagneront Embolo, seul à la pointe de l’attaque. De son côté, Luis Enrique, qui peut compter sur tout son groupe, pourrait privilégier un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts.

En défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes sont attendus. Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves devraient quant à eux être accompagnés de Fabian Ruiz. Enfin, Dembélé est pressenti pour débuter sur le côté droit de l’attaque parisienne. Au même titre que Barcola, préféré à Doué, pour débuter cette rencontre à gauche. Gonçalo Ramos, décisif depuis son retour à la compétition, est aussi annoncé titulaire sur le front de l’attaque. Pour rappel, l’AS Monaco reste sur une défaite face au PSG en Ligue 1, le 18 décembre dernier (2-4).

