Amical : le Cameroun dispose du Nigeria grâce à Zambo Anguissa

Alors que l'Espagne et le Portugal s'affrontaient ce vendredi soir en amical (0-0), il y avait une autre rencontre intéressante puisque le Nigeria et le Cameroun croisaient eux aussi le fer. Et dans cette partie, les Lions indomptables se sont imposés 1-0.

La suite après cette publicité

C'est l'ancien Marseillais André-Frank Zambo Anguissa qui a inscrit le seul but de la partie en première période (37e). Derrière, les Super Eagles n'ont pas réussi à arracher le nul.