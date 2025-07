La nouvelle décision de Gianni Infantino crée une polémique internationale !

Depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs organisée aux États-Unis, Gianni Infantino multiplie les apparitions aux côtés de Donald Trump. Le président de la FIFA semble entretenir une relation de plus en plus étroite avec le président américain, qu’il n’a cessé de saluer publiquement ces dernières semaines. Lors d’événements officiels liés à la compétition, les deux hommes ont été vus ensemble à plusieurs reprises, et la visite récente de la Juventus à la Maison Blanche, en présence de Trump, a renforcé cette impression d’un rapprochement assumé entre la plus haute instance du football mondial et le chef d’État.

Une proximité qui ne passe pas inaperçue à l’heure où les États-Unis s’apprêtent à coorganiser le Mondial 2026. Cette alliance s’est encore illustrée par l’annonce de l’ouverture d’un bureau permanent de la FIFA dans la Trump Tower à New York, où le trophée de la Coupe du Monde des Clubs est exposé cette semaine. Signe de cette collaboration étroite, Donald Trump est attendu en personne à la finale de la compétition, prévue dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Alors que la FIFA se veut officiellement apolitique, cette proximité répétée entre Infantino et Trump suscite interrogations et critiques sur les éventuels enjeux politiques et d’influence qui se jouent en coulisse.

Trump-Infantino, un mariage explosif

Dans le cadre de son expansion sur le sol américain à l’approche du Mondial 2026, la FIFA a officiellement annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à New York, situé dans la Trump Tower. Ce choix symbolique renforce la présence stratégique de l’instance mondiale du football aux États-Unis, un pays qui accueillera avec le Mexique et le Canada la prochaine Coupe du Monde. Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné l’importance de cette implantation locale dans une ville aussi influente que New York, précisant que cette présence ne se limitait pas aux compétitions à venir, mais visait à ancrer durablement l’organisation dans le tissu urbain et institutionnel américain. En parallèle, la division juridique de la FIFA et les équipes en charge de la Coupe du Monde des Clubs et du Mondial 2026 ont déjà été transférées à Miami, consolidant ainsi un véritable hub opérationnel nord-américain. Ce rapprochement affiché entre la FIFA et Donald Trump n’a pas manqué de susciter des critiques, notamment de la part de ceux qui estiment que l’organisation, censée être une fédération internationale apolitique, compromet sa neutralité en s’associant aussi ouvertement à une figure politique controversée. L’installation de bureaux dans la Trump Tower et les remerciements adressés au président américain sont perçus par certains comme une forme d’ingérence ou de favoritisme, renforçant l’image d’une FIFA influencée par des intérêts nationaux, au détriment de son impartialité globale.

«La FIFA est une organisation mondiale et, pour être mondiale, il faut être présent localement, partout. Nous devons donc être présents à New York, pas seulement pour la Coupe du Monde des Clubs cette année et la Coupe du Monde l’année prochaine, nous devons également être présents à New York pour nos bureaux. Nous avons reçu un soutien considérable du gouvernement et du président. (…) Nous avons également bénéficié du soutien exceptionnel des autorités locales de New York, du New Jersey et de toutes les villes hôtes, et cela a contribué, bien sûr, au succès exceptionnel de la Coupe du Monde des Clubs jusqu’à présent». Gianni Infantino a aussi adressé ses remerciements appuyés au président américain Donald Trump, qu’il a qualifié de « grand fan de football ». Il a également salué le soutien de la Trump Organization, notamment à travers Eric Trump, président exécutif, ainsi que l’implication des autorités locales des villes hôtes comme New York et le New Jersey. Dans ce contexte, la FIFA a annoncé que le trophée de la Coupe du monde des clubs serait exposé dans le hall de la Trump Tower jusqu’à la veille de la finale, prévue au MetLife Stadium. Cette association avec la Trump Tower, à forte charge symbolique et politique, témoigne du rapprochement entre les instances sportives internationales et certains cercles d’influence américains.