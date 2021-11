Serie A : l'Inter Milan remporte le choc contre le Napoli dans un match fou

Choc au sommet dans cette 13e journée de Serie A, avec un match entre l'Inter Milan (3e) et le Napoli (1er) qui s'annonce précieux dans la course au titre. Alors que l'AC Milan a perdu hier contre la Fiorentina (4-3), le Napoli pouvait prendre le large tandis que l'Inter Milan pouvait revenir sur ses deux rivaux. Animé, ce match a livré toutes ses promesses. Malgré une domination intériste, c'est bien le Napoli qui ouvrait le score suite à une belle remontée de balle de Lorenzo Insigne. Le vainqueur de l'Euro 2020 décalait sur la droite devant la surface Piotr Zielinski qui logeait un joli ballon sur la droite du but (1-0, 17e). La réponse arrivait cependant très vite puisque Kalidou Koulibaly concédait un penalty avec une main dans la surface. Hakan Çalhanoğlu ne se faisait pas prier et égalisait (1-1, 25e). L'Inter continuait de pousser fort et juste avant la pause, Çalhanoğlu déposait un corner côté gauche au premier poteau, sur la tête d'Ivan Perisic. Le Croate déviait bien vers le but de David Ospina et le portier colombien repoussait ... Derrière sa ligne (2-1, 44e).

En seconde période, Naples perdait Victor Osimhen sur blessure (55e) puis coulait avec le troisième but lombard. Lautaro Martinez, bien trouvé par Joaquin Correa, permettait à l'Inter Milan de prendre le large (3-1, 61e). Alors que la messe semblait dite, le Napoli relevait la tête et se mettait à rêver d'une folle remontée. Kalidou Koulibaly transmettait à Dries Mertens tout juste entré en jeu. Le Belge envoyait une lourde frappe au fond des filets et Naples poussait de plus en plus fort (3-2, 78e). Dans une fin de match à couteaux tirés, Samir Handanovic se muait en sauveur devant Mario Rui dont la tête à bout portant était déviée sur la barre par le portier slovène (90e +1). Dries Mertens manquait ensuite un tir à bout portant (90e +7). Avec cette belle victoire 3-2, l'Inter Milan se relance et revient à quatre points de Naples et de l'AC Milan.

Le classement de la Serie A