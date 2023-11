Huitième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme la semaine dernière, on retrouve Harry Kane en tête du classement. Totalement inarrêtable, l’attaquant anglais s’est offert un nouveau doublé face à Heidenheim (4-2). Il affiche désormais 17 buts en 11 matches.

La suite après cette publicité

Juste derrière lui, on retrouve un autre joueur de Bundesliga. Revenu de blessure et remplaçant face au Borussia Dortmund, il est allé chercher une victoire 2-1 en transformant un penalty. Le voici désormais crédité de 15 buts en 9 matches. Le podium est alors complété par Kylian Mbappé. L’attaquant français s’est offert un triplé contre Reims qui lui permet d’effectuer une grosse remontée au classement. Troisième, il compte désormais 13 buts en 11 matches.

À lire

Mercato : les deux stars ciblées par l’Arabie saoudite

Erling Haaland a vu double

Ses statistiques sont similaires à celles de Vangelis Pavlidis. Muet lors de la défaite 1-0 de son équipe de l’AZ Alkmaar contre le Feyenoord, le buteur grec arrive à la quatrième position. Il devance Santiago Gimenez qui a participé au même match. Le Mexicain qui affiche 13 buts en 12 matches n’a pas marqué également et arrive à la cinquième place. Auteur d’un doublé dans un match fou contre Chelsea (4-4), Erling Haaland arrive à la sixième place. Il remonte à 13 buts en 12 matches.

La suite après cette publicité

Septième, Lautaro Martinez suit un peu plus loin. Le buteur argentin n’a pas marqué lors de la victoire 2-0 de l’Inter Milan contre Frosinone et reste bloqué à 12 réalisations en 12 rencontres. Huitième, Mateo Cassierra est allé chercher le match nul pour le Zenit contre Krasnodar (1-1). L’attaquant colombien s’est offert une nouvelle réalisation. Derrière, le top 10 est complété par Simon Banza et Jude Bellingham respectivement neuvième et dixième avec dix buts en onze rencontres.

Edin Dzeko (Fenerbahçe), Mauro Icardi (Galatasaray), Mohamed Salah (Liverpool), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Mame Baba Thiam (Kayserispor) et Kevin Denkey (Cercle Bruges) échouent aux portes du top 10 malgré leurs 10 réalisations. Loïs Openda (RB Leipzig) et Kasper Dolberg (Anderlecht) sont un peu plus loin avec 9 réalisations. Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Vincent Janssen (Antwerp), Leroy Sané (Bayern Munich), Jonas Wind (Wolfsbourg), Antoine Griezmann (Atlético), Gerard Moreno (Villarreal), Andreas Gruber (Austria Vienne), Karim Konaté (RB Salzbourg), Jarrod Bowen (West Ham), Sem Steijn (Twente), Heung-min Son (Tottenham) et Maximilian Entrup (Hartberg) suivent avec 8 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens