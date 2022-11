Australie - Danemark : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Pendant que les Bleus tenteront le sans-faute face à la Tunisie, deux nations s'affrontent pour le deuxième ticket dans le Groupe D de cette Coupe du monde ! Australie-Danemark, à 16h, déterminera qui accompagnera les Bleus en huitièmes de finale ce week-end - à moins d'un scénario improbable voyant un nul entre Australiens et Danois et une victoire tunisienne. L'Australie est en position favorable, 2e avec 3 points et devrait pouvoir se contenter du nul. En face, Eriksen et ses coéquipiers doivent gagner pour continuer dans le Mondial.

Pour cette affiche, les Australiens effectuent un seul changement par rapport à leur victoire face à la Tunisie (1-0), avec l'entrée dans le XI de Milos Degenek, titulaire pour la première fois en Coupe du monde, à la place de Fran Karacic. Côté danois, Kjaer est indisponible au coup d'envoi. Braithwaite et Skov Olsen, remplaçants lors de la défaite face aux Bleus (1-2), débutent sur le terrain.

Suivez cette affiche en direct commenté

Les compositions

Australie : Ryan - Degenek, Souttar, Rowles, Behich - Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin - Duke

Danemark : Schmeichel - Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle - Hojbjerg, Jensen - Skov Olsen, Eriksen, Lindström - Braithwaite