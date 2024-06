Euro 2024 : le gros dérapage du sélectionneur de l’Ecosse

Hier soir, l’Écosse a perdu contre la Hongrie au bout du temps additionnel. Ce revers entraîne l’élimination de la Tartan Army, quatrième du groupe A derrière leurs adversaires du soir, la Suisse et l’Allemagne. Le sélectionneur écossais ne digère pas les circonstances de la défaite, et encore moins les choix de l’arbitre argentin, Facundo Tello. Après la rencontre, Steve Clarke a dérapé devant les médias, en s’attaquant à une décision de ne pas accorder de penalty à la 79e minute, lorsque Armstrong a été déstabilisé dans la surface de réparation.

«Le tournant du match pour moi est l’incident du penalty. Dans un match à un but, si nous avions obtenu ce penalty, la soirée aurait pu être différente. J’ai d’autres mots mais je ne vais pas les utiliser. Ai-je eu une conversation avec les arbitres ? Quel est l’intérêt, il est argentin. Pourquoi n’y a-t-il pas un arbitre européen ? Je ne comprends pas pourquoi il est ici et non dans son propre pays pour arbitrer un match», s’est indigné Steve Clarke. Facundo Tello est présent à l’Euro dans le cadre de la coopération entre l’UEFA et la CONMEBOL, informe l’UEFA.