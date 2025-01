Le Real Madrid pousse pour recruter Trent Alexander-Arnold dès janvier

Alors que le départ de Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool, vers le Real Madrid ne semble plus faire aucun doute, la possibilité de le voir quitter les Reds dès cet hiver prend de plus en plus d’ampleur. Selon Marca, les Madrilènes auraient formulé une offre pour faire signer le latéral anglais immédiatement en tout début de mercato, une offre qui a été repoussée par les dirigeants de Liverpool. Après les prestations médiocres des joueurs de Carlo Ancelotti, notamment contre le FC Barcelone, la piste d’une nouvelle offre serait à l’étude.

La suite après cette publicité

Pour rappel, la longue blessure de Dani Carvajal en début de saison oblige le Real Madrid à faire preuve d’ingéniosité pour combler le couloir droit, ce qui s’est souvent fait sentir cette saison. Trent Alexander-Arnold a déjà indiqué à son staff et ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas et partirait au Real Madrid d’ici à la fin de son contrat, ce qui facilite les négociations cet hiver pour le Real.