Blaise Matuidi explique son étonnant départ à l'Inter Miami

C'est officiel depuis quelques minutes, Blaise Matuidi (33 ans) est un nouveau joueur de l'Inter Miami. Une décision étonnante que le milieu de terrain a longuement expliquée pour Bros Stories, au cours d'un long entretien vidéo. «Je me sentais prêt pour une expérience de vie, de famille aussi. J'ai eu des appels il y a six mois, mais j'avais la tête à la Juve. Il fallait que j'atteigne mes objectifs de club et de sélection. Puis il s'est passé ce qui s'est passé. Le Covid a changé des choses aussi. L'opportunité Miami s'est présentée à nouveau. À ce moment-là, c'était acquis, je me sentais prêt à vivre cette expérience. J'avais envie de foncer tout simplement. Le confinement, ça m'a permis de me rapprocher encore un peu plus des miens, ça a eu une influence sur ma décision, ce rapport avec mes enfants et ma femme. Quand on est joueur de haut niveau, on n'a pas le temps. J'ai ressenti le bien-être familial à ce moment-là. J'arrive à un moment où j'en ai vraiment besoin», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Depuis plus de dix ans, il y a une grosse pression tous les trois jours. Arrivé à 33 ans, tu penses à autre chose aussi. Je reste un compétiteur, mais la notion de plaisir dans le travail, j'ai envie qu'elle prenne un peu plus le dessus», a-t-il glissé. Et si l'ancien Parisien a fait ce choix de vie et de carrière, il n'entend pour autant pas faire du tourisme en Floride. «Je ne pars pas en vacances en Major League Soccer. Je continue à être un compétiteur. C'est un autre défi, je serai attendu, je le sais, je vais continuer à donner le meilleur de moi-même. J'ai envie d'avoir cette notion de plaisir en découvrant une nouvelle culture. J'ai envie de découvrir tout ça, de prendre du plaisir», a-t-il assuré avant d'insister. «Ma carrière est longue, elle n'est pas finie, loin de là. En Europe, je pense avoir fait ce que j'ai à faire. Je ne pensais pas en arriver là, côtoyer de grands joueurs, jouer dans de grands clubs, devenir le joueur que je suis devenu. Je pars grandi de toutes ces expériences de vie sportives. Le chemin ne s'arrête pas là, il continue. C'est mon destin on va dire», a-t-il révélé.

Toujours au service des Bleus

Le désormais ex-Turinois a ensuite évoqué son avenir en équipe de France, forcément impacté par cette décision. Et s'il est lucide et pragmatique, le champion du monde 2018 aux 84 sélections (9 buts) s'est dit au service de Didier Deschamps et des Bleus. «Aujourd'hui, cette décision peut avoir un impact sur ma carrière internationale, j'en ai discuté bien sûr avec le sélectionneur. Je suis prêt à tout entendre. Il pourra toujours compter sur moi si besoin. L'équipe de France, c'est ma vie, c'est tout, j'ai toujours pensé à l'équipe de France en priorité. J'ai été et je suis l'un des soldats de l'équipe de France. Aujourd’hui, si on m'appelle pour jouer arrière gauche, défenseur central ou même gardien de but, je répondrai présent si elle a besoin de moi», a-t-il déclaré avant d'insister.

«Je pourrais jouer à l'infini en Bleu, c'est ce que je pense vraiment, mais je sais aussi être réaliste. Le sélectionneur sait ce que je pense, moi aussi. On a une bonne relation. On a vécu beaucoup de choses, on a su se relever ensemble de grandes déceptions. Ce n'est pas le moment de se fermer complètement cette porte-là. J'ai toujours eu l'habitude d'en surprendre plus d'un, on va continuer. (...) Bien sûr, tu réfléchis, tu prends ça en considération. Mais en même temps, tu te dis pourquoi pas. Ça peut faire jaser, mais après tout, faire jaser, je n'ai fait que ça durant ma carrière», a-t-il conclu. Qu'on se le dise, Blaise Matuidi n'a peut-être pas fini de surprendre.