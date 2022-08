Southampton-Chelsea : les compositions officielles

Chelsea se déplace sur la pelouse de Southampton ce mardi soir, pour le compte de la cinquième journée de Premier League (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45). Après une lourde défaite en déplacement à Leeds (3-0), les Blues se sont repris le week-end dernier en s’imposant face à Leicester (2-1). Les Saints quant à eux avaient obtenu leur première victoire de la saison contre les Foxes (1-2), avant de s’incliner lors de la réception de Manchester United samedi (0-1).

Azpilicueta et Koulibaly font leur retour dans la défense de Chelsea, en compagnie de Silva et Cucurella. Jorginho et Loftus-Cheek prennent place au milieu de terrain, derrière Ziyech, Mount et Sterling, tandis qu'Havertz est à la pointe de l'attaque. Du côté de Southampton, deux changements sont à noter dans le onze de départ. Perraud et Diallo sont préférés à Djenepo et Aribo.

Les compositions officielles

Southampton : Bazunu - Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud - Ward-Prowse, Lavia - Armstrong, Diallo, Elyououssi - Adams

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella - Loftus-Cheek, Jorginho - Ziyech, Mount, Sterling - Havertz

