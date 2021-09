Ligue 1 : la programmation TV de la 12e journée

La 12e journée du championnat le plus passionnant du monde tombe pendant les vacances de la Toussaint ! L'occasion d'emmener les petits au stade. Si vous êtes coincés à la maison, pas de problème. Prime Video et Canal + ont concocté un petit programme TV des familles, avec en ouverture, le vendredi 29 octobre au soir, un alléchant Paris Saint-Germain – LOSC Lille (21h, Prime Video).

Le samedi 30 octobre offrira deux rencontres, avec à 17h00 sur Prime Video un match de la peur entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne, le 18e contre le 20e. Le soir, superbe affiche au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et RC Lens (21h, Canal+ Décalé). Le dimanche 31 octobre, entre deux tournées de bonbons et de mauvais sorts, vous pourrez suivre Angers SCO – OGC Nice sur Prime Video (13h), le traditionnel multiplex de 15h (Prime Video), puis Stade Brestois 29 – AS Monaco (17h, Canal + Sport) et en prime time le prometteur Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille, sur Prime Video (20h45).

Programmation TV de la 12e journée de Ligue 1

Vendredi 29 octobre 2021 à 21h00 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – LOSC Lille

Samedi 30 octobre 2021 à 17h00 sur Prime Video

FC Metz – AS Saint-Etienne

Samedi 30 octobre 2021 à 21h00 sur Canal+ Décalé

Olympique Lyonnais – RC Lens

Dimanche 31 octobre 2021 à 13h00 sur Prime Video

Angers SCO – OGC Nice

Dimanche 31 octobre 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – FC Nantes

RC Strasbourg Alsace – FC Lorient

ESTAC Troyes – Stade Rennais FC

Dimanche 31 octobre 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

Stade Brestois 29 – AS Monaco

Dimanche 31 octobre 2021 à 20h45 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille