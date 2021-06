Équipe de France : les deux premières victimes du fiasco à l'Euro

Une élimination en 8e de finale alors qu'on est favori désigné de l'Euro 2020, ça fait plutôt tache. Noël Le Graët ne l'a pas caché, il est agacé. «Je suis très déçu de ce résultat qui ne me convient pas à moi, ni à personne. (...) Je ne vais pas vous étonner, c'est négatif et décevant», a lâché le président de la Fédération Française de Football dans les colonnes du Figaro.

Et généralement, lors de déconvenues pareilles, des têtes tombent. Didier Deschamps est évidemment menacé, mais le patron de la 3F, très proche du sélectionneur national, se laisse le temps de la réflexion. En revanche, ça sent clairement le roussis pour deux membres de son staff. À commencer par le Docteur Le Gall. Déjà dans le collimateur de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF, depuis le vrai-faux test Covid-19 positif de Steve Mandanda lors du rassemblement de septembre dernier, le médecin de l'Olympique de Marseille serait en danger, explique L'Équipe.

Le physique en question

Il est pointé du doigt alors que les pépins, plus ou moins importants, se sont succédés pendant la préparation et la compétition (Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Karim Benzema, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Marcus Thuram). Il aurait, selon le quotidien sportif, du souci à se faire pour sa place dans le staff des Bleus. Idem pour le préparateur physique Cyril Moine.

Ses méthodes ne feraient pas l'unanimité parmi les joueurs et au sein même de l'encadrement de la sélection nationale. Il n'aurait pas réussi à mettre les protégés de Didier Deschamps dans les meilleures conditions physiques et en aurait même agacé plus d'un avec ses exercices de fractionnés sous une chaleur étouffante. On devrait bientôt en savoir plus, mais l'élimination laissera aussi a priori des traces dans le staff.