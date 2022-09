BL : le Bayern surpris par Stuttgart malgré Mathys Tel, Leipzig ne fait qu'une bouchée de Dortmund

Qui dit samedi après-midi, dit traditionnel multiplex de Bundesliga. En recevant Stuttgart, le Bayern Munich avait l'occasion de prendre provisoirement le trône de leader, en espérant un faux-pas du Borussia Dortmund, en déplacement sur la pelouse de Leipzig. Mais alors que le RBL s'offrait le scalp du BvB, pour ainsi permettre aux Bavarois de prendre la première place au classement, les Rouges étaient tenus en échec en toute fin de rencontre face au VfBS.

La suite après cette publicité

Pourtant, le Bayern semblait se diriger vers un succès grâce aux réalisations de Mathys Tel, pour sa première titularisation sous le maillot rouge en championnat, et Jamal Musiala, sur la première offrande d'une autre recrue estivale, Noussair Mazraoui. Mais Chris Fuhrich et Serhou Guirassy sur penalty, à qui un but avait été refusé au retour des vestiaires, offraient le point du nul aux visiteurs. À la Red Bull Arena, Leipzig infligeait une claque à Dortmund par l'intermédiaire de Willi Orban, Dominik Szoloboszlai et Amadou Haidara. Dans les autres rencontres de ce multiplex, Hoffenhein profitait de sa supériorité numérique pour gifler Mayence, Wolfsbourg gagnait enfin en BL sur la pelouse de Francfort. Enfin, le Hertha et le Bayer se partagaient les points, un résultat qui les cantonne au bas de tableau.

Les résultats complets du multiplex

RB Leipzig 3-0 Borussia Dortmund : Orban (6e), Szoloboszlai (45e), Haidara (84e)

Bayern Munich 2-2 VfB Stuttgart : Tel (36e), Musiala (60e) / Fuhrich (57e), Guirassy (sp 90+2e)

Eintracht Francfort 0-1 VfL Wolfsbourg : Lacroix (60e)

Hertha Berlin 2-2 Bayer 04 : Serdar (56e), Richter (74e) / Demirbay (49e), Schick (79e)

Hoffenheim 4-1 Mayence : Kramaric (53e), Promel (69e), Dabbur (80e), Kaderabek (90+1e)