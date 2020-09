OL : Jeff Reine-Adélaïde raconte sa convalescence avec Memphis Depay

Le 15 décembre dernier est une date à oublier pour les Lyonnais. Lors du match entre l'OL et Rennes, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde ont tous deux été victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur. Depuis, le Néerlandais et le Français ont retrouvé les terrains. Et dans un entretien accordé à L'Équipe, où il a d'ailleurs confié ses envies de départ, JRA a expliqué comment les deux hommes ont vécu ce moment et comment ils se sont entraidés.

« C'est quelqu'un avec qui je m'entendais déjà très bien mais ça nous a renforcés tous les deux, parce que je ne sais pas si dans l'histoire des "croisés", il y a eu deux joueurs de la même équipe blessés le même jour. On s'est fixé chacun des objectifs, lui l'Euro et moi les JO, et on s'est soutenus. On était tous les deux dans les temps. Mais contrairement à ce que j'ai pu entendre, il n'y a jamais eu de compétition pour savoir qui allait revenir le premier », a confié le milieu de terrain français. Et visiblement, l'avenir des deux pourrait bien s'écrire loin de la capitale des Gaules.