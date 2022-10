Nantes - Qarabag : les compositions officielles

Nantes joue une grande partie de son avenir européen ce jeudi soir. A l'occasion de la cinquième journée de la Ligue Europa, le FCN reçoit Qarabag à partir de 21 heures. (Un match à suivre en direct sur FM). Troisièmes du groupe G avec trois points, les Canaris peuvent encore croire aux soirées européennes de février mais cela passera par un résultat positif à domicile face au club azerbaïdjanais. Qarabag, large vainqueur du match aller (3-0), est actuellement deuxième de la poule avec sept unités au compteur et une victoire ou un nul enverrait le club de l'Europe de l'Est vers les 16es de la Ligue Europa.

Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré, privé de Traoré (blessé) et Centonze (non qualifié), reste en 4-4-2 mais change les hommes. Corchia retrouve une place de titulaire à droite de la défense. Pallois débute sur le banc au profit de Castelletto. Sissoko est lui aussi remplaçant tout comme Moses Simon. C'est Bamba qui va débuter sur l'aile gauche avec Blas à droite et devant Mostafa Mohamed sera accompagné par Guessand. Côté azerbaïdjanais, Gurban Gurbanov reste fidèle à son 4-2-3-1 et changent trois joueurs par rapport au match aller avec Medina et Bayramov en défense et la présence de Richard au milieu. Devant, le trio Kady, Ozobic et Zoubir est bien là en soutien d'Owusu.

Les compositions officielles :

Nantes : Lafont – Corchia, Girotto, Castelletto, Merlin – Blas, Chirivella, Moutoussamy, Bamba – Mostafa Mohamed, Guessand.

Qarabag : Magomedaliyev – Vesovic, Mustafazade, Medina, Bayramov – Garayev, Richard – Kady, Ozobic, Zoubir – Owusu.