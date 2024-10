Le PSG répond cash à la Mairie de Paris

Depuis quelques mois maintenant, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de stratégie concernant son futur stade. Après avoir essuyé plusieurs refus de la Mairie de Paris par rapport au Parc des Princes, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi en a eu assez et a décidé d’explorer d’autres options pour bâtir une nouvelle enceinte et même un "PSG Land". Mais hier soir, Le Parisien a révélé que la Mairie de Paris ne veut pas voir le club francilien quitter la capitale et qu’elle va « saisir la justice administrative afin d’annuler la réservation de terrains » en faveur de la construction d’un nouveau stade pour le PSG.

Une nouvelle qui a forcément fait réagir le club champion de France. Questionné à ce sujet par RMC Sport, le PSG reste solide sur ses appuis et assure avancer tranquillement sur son nouveau projet de stade avec le soutien de la Région Ile-de-France. Une source a d’ailleurs confié à nos confrères : «la panique soudaine de la mairie confirme le sérieux de ce projet. La Ville de Paris ne peut pas prétendre publiquement être ouverte au dialogue et torpiller toutes les alternatives sur lesquelles le club travaille. Cela révèle l’hypocrisie flagrante dont la mairie fait preuve depuis le début des négociations.» Ambiance…