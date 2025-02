Canal+ n’est pas intéressé par la Ligue 1 pour l’instant

L’affaire des droits TV de la Ligue 1 continue. Le 28 février prochain, le tribunal des activités économiques de Paris devra se prononcer sur le litige entre DAZN et la LFP concernant les 35 millions d’euros mis sous séquestre par le diffuseur de la Ligue 1, en raison de manquements au contrat, notamment sur la lutte contre le piratage et la participation des clubs.

La suite après cette publicité

L’avenir de DAZN dans la compétition reste alors flou, surtout avec la possibilité d’une sortie du contrat dès décembre 2025. Aujourd’hui, le journal L’Équipe informe que, de son côté, le groupe Canal +, et son propriétaire Vincent Bolloré, n’est pas impliqué et n’envisage pas de prendre la relève de DAZN. Et ce malgré le désir de nombreux présidents de club et supporters de voir le diffuseur historique revenir sur le marché du football français.