Droits TV : les présidents de Ligue 1 se déchirent !

Les présidents de Ligue 1 savent leur avenir bâti sur du sable. Aujourd’hui, le contrat avec DAZN, qui paye à hauteur de 400 millions d’euros par saison, est plus que jamais en péril, tandis que celui de 100 millions d’euros (80 de droit + 20 de sponsoring) avec beIN SPORTS n’a jamais fait l’unanimité chez les patrons de clubs. Vendredi, Vincent Labrune avait convoqué une réunion d’urgence à la Ligue pour évoquer le sujet, alors que DAZN a refusé de régler sa facture de 35 M€.

Si la teneur des échanges était censée rester confidentielle, des bribes en sortent au compte-goutte depuis 48 heures. On apprenait hier que le patron de Reims, Jean-Pierre Caillot, avait notamment annoncé sa volonté de quitter son poste de président du collège de Ligue 1. Ce dernier aurait pris pour lui les critiques de certains confrères, en l’occurrence celles de Lens et de Lyon, qui avaient pointé du doigt le choix de confier les droits de la Ligue 1 à DAZN jusqu’en 2029.

Oughourlian monte au créneau

Selon RMC, plusieurs patrons, dont Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Rivère, auraient tenté de dissuader le Rémois. «Jean-Pierre doit rester notre président de collège et je pense qu’il serait judicieux de se réunir tous en présentiel, une demi-journée, et prendre enfin des décisions qui apporteront l’adhésion de tous», aurait écrit Rivère dans le groupe Whats App des présidents de L1, tandis que le boss du PSG aurait ajouté : «je suis totalement d’accord, tout cela n’a rien à voir avec Jean-Pierre Caillot et il est vraiment l’opposé de tout cela. Il fait du très bon boulot et il doit rester. » Des mots visiblement pas partagés par Joseph Oughourlian, patron de Lens, qui n’avait pas hésité à tirer à boulets rouges sur Labrune et certains de ses collaborateurs hier dans un entretien au Parisien.

«En 6 ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps. On ne peut pas émietter notre produit. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président (Vincent Labrune). L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro », avait-il pesté. Le Lensois a cette fois jeté une pierre dans le jardin de Caillot, qu’il n’estime pas au service des clubs français : «il fait du super boulot pour toi Nasser, pas pour nous. La Ligue 1 est devenue le championnat de foot le plus inégalitaire du monde. Merci à la bande à Labrune», a-t-il écrit. Pablo Longoria, lui, se serait agacé d’être mis au parfum des avancées du dossier via la presse. Aujourd’hui, les désaccords semblent profonds chez les patrons de l’élite. D’après L’Équipe, Lyon, Nantes, Le Havre, Brest, et donc Lens seraient d’ailleurs en pole de la contestation.