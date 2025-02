Droits TV : le patron de Lens massacre Vincent Labrune

L’étau se resserre autour de Vincent Labrune. Six mois après sa réélection à la présidence de la LFP, l’ancien patron de l’OM semble perdre le fil, et ses collaborateurs. Ce matin, le journal L’Équipe nous informait de la volonté de Jean-Pierre Caillot de se retirer de son poste de président du collège de Ligue 1. Le président de Reims aurait pris pour lui les critiques de certains homologues lors de la réunion d’urgence convoquée ce vendredi autour du sujet des droits TV.

Plusieurs patrons avaient ainsi pointé du doigt le choix de la LFP de confier les droits de diffusion du championnat à DAZN et beIN Sports jusqu’en 2029. Aujourd’hui, le contrat avec la plateforme britannique est en péril, et elle a même refusé de verser les 35 millions d’euros de sa facture à la LFP ce mois-ci, expliquant sa décision par le sentiment d’avoir été dupée, à un certain degré. Une situation chaotique, et qui plonge par effet domino les clubs dans le flou le plus total. C’est dans cette perspective que le patron du RC Lens, Joseph Oughourlian, a poussé un gros coup de gueule dans un entretien au Parisien ce samedi.

Labrune prend cher

Pour rappel, Oughourlian avait exprimé l’idée de lancer l’été dernier une chaîne 100% Ligue 1, alors que la Ligue peinait à trouver un diffuseur aux conditions qu’elle s’était fixée. John Textor y était favorable, mais pas Nasser Al-Khelaïfi, ni Vincent Labrune. «En 6 ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps. On ne peut pas émietter notre produit. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président (Vincent Labrune). L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro. Pour Mediapro, on peut dire : « j’ai fait une erreur mais je ne vais pas la refaire. » Mais avec DAZN, on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur », peste Oughourlian.

«Il y avait entre 2 et 3 M d’abonnés à Canal + venus spécialement pour le foot. Avec Amazon, on a eu entre 1,2 et 1,3 million de personnes sur le foot et, maintenant, on entend que DAZN se trouve à moins de 500 000 abonnés. La baisse est catastrophique. C’est insensé dans un pays fan de foot comme la France (…) Il ne faut pas être un génie de l’économie pour comprendre que si vous avez un produit, que vous cherchez à le vendre et à le mettre en valeur, vous n’allez pas changer constamment de distributeur», ajoute-t-il. Le patron du RC Lens a également réaffirmé son projet d’une chaîne 100% Ligue 1. La seconde option serait de se tourner vers Canal+, qu’il considère comme des «gens sérieux». Mais là encore, ça s’annonce compliqué. Cette semaine, des présidents de L1 avaient exprimé leur pessimisme à l’idée de renouer le dialogue avec la chaîne cryptée, tant que Vincent Labrune serait patron de la Ligue.